Pese a cambio de color en semáforo, CERESOs continuarán con restricción de visitas

A pesar del cambio de color en el Semáforo COVID-19 en el estado de Veracruz, en los 17 Centros de Readaptación Social (CERESOs) se continuarán implementando las videollamadas para que los internos puedan comunicarse con sus familiares durante la pandemia por COVID-19 en Veracruz, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado.



Durante entrevista, expuso que la población de internos es de 6 mil 648 personas privadas de su libertad y por el momento ninguno se encuentra con contagio por COVID-19; sin embargo, se han presentado 35 casos, de los cuales 15 fallecieron y 20 ya están totalmente recuperados.



Los casos positivos se registraron en Pacho Viejo, Amatlán, Coatzacoalcos y Jalacingo.



“Es muy importante decir que estos 15 casos fueron en internos que tenían otras enfermedades y con el COVID-19 se les complicó. Pero ahora ya no tenemos casos en ninguno de los penales”, sostuvo Gutiérrez Maldonado.



A decir del Secretario de Seguridad en Veracruz, aunque hay municipios de la entidad donde el color de Semáforo COVID permite que se realicen algunas actividades que antes estaban restringidas, en los CERESOs se continuará con la restricción de visitas.



“Nosotros ahorita tenemos filtros: los tapetes, se cuida a la gente con guantes, cubrebocas pero actualmente nos encontramos con videollamadas, entonces pedirles a todos los familiares de los internos que por favor nos comprendan que es por el bienestar de ellos y de los familiares que están internos”, expuso.



De igual modo, adelantó que próximamente, cuando se puedan abrir las visitas, se implementarán todos los protocolos pero por lo pronto, se mantendrán las videollamadas hasta nuevo aviso.



El funcionario estatal agradeció que los familiares de los internos se han mostrado con comprensión y no han tenido ningún problema sobre el tema de comunicación entre ellos.



“La gente ha cooperado, quieren la seguridad para sus internos y para ellos y no hemos tenido ningún caso de queja y tampoco ningún problema para controlar el COVID dentro de los penales”, finalizó Hugo Gutiérrez Maldonado.