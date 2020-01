Pese a cancelación de foro, grupo pro-vida llega a manifestarse contra reforma a Código Civil

Grupos pro vida y en defensa de la familia afirman que la reforma al Código Civil de Veracruz, en donde se plantea –entre otros puntos– la homologación del matrimonio igualitario, es la antesala para la creación jurídica de la "persona no humana" que contempla el aprobar la unión legal con animales.



Génesis Galicia, de la Organización Civil "Distinguir", afirmó que en países como Francia ya tienen este antecedente, en los que además se legisló para reducir la edad de consentimiento para relaciones sexuales, lo cual es un atentado contra la figura de la familia.



"En países de Latinoamérica se ha venido reduciendo para que quede hasta 14 años el consentimiento para tener relaciones sexuales, por eso vemos un grave peligro. Tenemos en Francia, la creación de figuras jurídicas que son la nueva persona no humana, que aplica fácilmente para animales. Este cambio al Código Civil aplicaría a matrimonios con animales también, esto ya está sucediendo en Francia".



Luego de que se suspendiera el Foro para la discusión de la reforma al Código Civil en Boca del Río, los grupos pro vida se manifestaron en el World Trade Center, donde se había programado el encuentro entre la diputada Mónica Robles y representantes de organizaciones de derechos humanos.



Reclamaron que ni en los foros, ni en lo particular, la Legisladora ha aceptado reunirse para escuchar sus inconformidades.



"Estos cambios a la Constitución aperturan la posibilidad de este tipo de aberraciones, las cuales no favorecen al desarrollo de la familia en Veracruz; como ciudadanos estamos en el libre derecho de manifestar nuestra inconformidad ante las modificaciones al Código Civil", dijo.



Llamaron a Mónica Robles a proponer iniciativas que sí sean prioritarias para los veracruzanos.



"Hay otras prioridades de la delincuencia, de salud, hay personas muriendo de cáncer y ella sigue impulsando iniciativas, gastando recursos con cosas que dañan a la familia y dañan a la ciudad cuando son las prioridades distintas a lo que están queriendo imponer".



Aun cuando en la reforma al Código Civil no se contempla ninguno de estos planteamientos, los manifestantes aseguraron que se anticipan a las "posibles" modificaciones posteriores que pudieran darse, como ha ocurrido en otros países.