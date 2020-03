Pese a contingencia por coronavirus, el puerto de Veracruz opera con normalidad

La actividad Portuaria en Veracruz no se ha detenido pese a la emergencia por el COVID-19. Hasta el momento, el movimiento de todo tipo de carga se mantiene de manera regular, informó la Administración Portuaria Integral (API).



No obstante, se informó a través de un comunicado que se han implementado medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud y la operación se apega a los protocolos establecidos de manera preventiva ante el coronavirus en el país.



Dentro de las líneas de acción para operar ante la alerta por el COVID-19, se han emprendido medidas de protección y contención, así como control y contención de accesos al puerto.



APIVER tiene 180 empleados distribuidos en 2 edificios, mismos que operarán bajo controles como el acceso con tarjeta de identificación, por lo cual se eliminará la huella dactilar.



Asimismo, se instruyó tomar la temperatura a todos los colaboradores presentes en las áreas con termómetro digitales.



Como medidas en el Control y Contención en Accesos del Puerto, se contempló el no desembarque de la tripulación de los barcos que arriben, medida que según APIVER es "de gran importancia para la salud de ellos y de trabajadores portuarios".



Además la cancelación de visitas, eventos públicos, cursos, festivales y uso del auditorio del Centro de Negocios, evitando así reuniones masivas.



Se prevé la toma de temperatura a personal externo con cámara termográfica, lo que agiliza el proceso.



También se pide no hacer filas de personal externo en accesos al puerto.



A través del comunicado, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, piden a los empleados que presenten algún síntoma de COVID19, dar aviso para que se apliquen los protocolos de salud y se le dé la atención necesaria.