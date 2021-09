Pese a contratiempos, productores de Altotonga logran vender cosecha de frijol

Por tercera ocasión, productores de frijol del municipio de Altotonga vendieron de manera directa su producto al consumidor, con lo cual se apoya a la economía familiar de los xalapeños y en reciprocidad sacan su cosecha que, por la humedad de la zona se les está echando a perder.En esta ocasión, la contrariedad sufrida por los productores fue que las autoridades de Tránsito y Vialidad del Estado no dejaron circular la unidad en la que transportaban 8 toneladas de grano básico, argumentando que no pueden circular transportes pesados hacia la zona urbana de la capital, por lo que el camión quedó varado en la población de Banderilla, lo que obligó a los productores a tratar de traerlo al sitio donde se expendería en camionetas pequeñas.Desde las 8:00 horas, cientos capitalinos acudieron a la avenida prolongación Villahermosa, a un costado de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, para allegarse de, al menos, un kilogramo de la oleaginosa.A decir de Ana Torres, de la comunidad de Magueyitos, en esta ocasión, además de los productores de Magueyitos, se sumaron también los de la localidad de Ahuayahualco.Expuso que intermediarios o los denominados “coyotes” acuden a las localidades y “quieren pagarnos el kilogramo de frijol en ocho pesos, lo cual no nos reditúa, por lo que optamos por viajar 60 kilómetros y ofrecer el producto directamente al consumidor, un producto que viene en buen estado y de calidad, tiene buen sabor y el cocimiento es rápido”.Lamentó el estado de abandono en que se encuentra el campo, el cual no ha recibido el apoyo respectivo por parte del Gobierno, “por lo que se ha optado por salir y llevar el sustento, no nada más para nosotros, sino para las demás familias de la comunidad”.“Hay muchos pequeños productores que cosechamos tres o cuatro lonas (de 60 kilogramos aproximadamente) y la gran satisfacción que a uno le queda es que al llegar a la comunidad, se le entrega integró su dinero y nos dicen: ‘Ya tengo para los útiles o tengo para comer una semana’. Nosotros tenemos los medios y el transporte para hacerlo y nos aventamos para hacer este proyecto y ayudar a más familias que están a la espera de que el recurso llegue”, refirió.Detalló que en esta ocasión se involucraron 12 familias que trabajan a marchas forzadas para cosechar el grano porque el clima es húmedo y hace que se eche a perder más rápidamente nuestro producto “pero gracias a la apertura que nos dio Xalapa, estamos sacando nuestra cosecha”.Ante la situación vivida este día, al ser detenida la unidad que transportaba el producto, pidió comprensión a las autoridades correspondientes, “porque no estamos haciendo nada malo, los único que queremos es que nos dejen trabajar, es lo único que pedimos y con eso nos damos por bien servidos”.Algunos consumidores calificaron de benéfico la acción emprendida por los productores de frijol de Altotonga, “nos ayudan a nuestra economía al vendernos un producto a bajo costo y de calidad y nosotros coadyuvamos en su reactivación económica y a evitar que se les eche a perder su cosecha”, comentaron.