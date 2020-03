Pese a coronavirus, Tecnológico de Orizaba seguirá su proceso de inscripción

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba dio a conocer que del 17 de marzo al 22 de mayo se abre la convocatoria para los jóvenes interesados en ingresar a algunas de las carreras que se ofertan para la modalidad escolarizada.



Los aspirantes a ingresar deberán tramitar su ficha para examen de admisión acudiendo en el periodo señalado, en un horario de 10 a 14 horas, al departamento de Desarrollo académico.



Tras recibir su ficha, se indicó, deberán dirigirse a cualquier sucursal de banco Banamex para hacer el pago correspondiente, que en el caso de los aspirantes mexicanos es de mil 200 pesos y de los extranjeros de 2 mil 160 pesos.



Una vez realizado el pago, los jóvenes deberán regresar con su ficha de pago al departamento de Recursos Financieros para dejar el comprobante y que les entreguen un recibo de pago.



Una vez cubierto esto, se deben dirigir al departamento de Desarrollo Académico en un horario de 10 a 14 horas también, para que se haga su proceso de captura de datos en la página del Ceneval.



La institución remarcó que si este paso no se cubre, a pesar de que se haya realizado el pago, el joven no podrá presentar examen de admisión, ya que se debe realizar una encuesta vía internet por parte del Ceneval, tras lo cual ya podrá imprimir el interesado su pase de ingreso que deberá presentar a la oficina de Desarrollo Económico para recibir su guía de estudio.



Ese mismo pase, se abundó, lo deberá presentar el día del examen junto con una identificación oficial con fotografía reciente o cartilla militar, de lo contrario no tendrá derecho a presentar el examen.



Cabe mencionar que para sacar la ficha, los aspirantes deberán presentar también una identificación oficial vigente, una constancia de bachillerato con promedio y materias cursadas hasta quinto semestre en caso de no tener ninguna identificación, constancia de baja en caso de haber estado inscrito con anterioridad en el sistema TecNM.



Son alrededor de 3 mil jóvenes los que se espera acudan a buscar un espacio en esta institución, la cual acepta a un promedio de mil 300 jóvenes, aunque los que no logran ingresar pueden quedarse a cursar un semestre cero.