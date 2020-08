Pese a corrupción de Odebrecht, no debe perderse inversión de Etileno XXI: CANACO

El presidente de la CANACO en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, expresó que si bien no debe permitirse que haya afectaciones a la nación como los causaran los sobornos de la empresa Odebrecht, tampoco se puede cancelar el contrato de la empresa Etileno XXI —planta de Nanchital involucrada en las irregularidades —, pues son fuentes de trabajo que hacen mucha falta.Indicó que la autoridad federal debe asumir con responsabilidad este caso y negociar con esa empresa para que la situación no sea desventajosa para el país.Consideró que pueden lograrse acuerdos entre ambas partes para mantener la llegada de recursos y así salvar fuentes de empleo que en estos momentos tanta falta hacen por todas las que se han perdido por la pandemia.Recordó que hay un antecedente con el retiro de la cervecera que se asentaría en Baja California y que era una fuerte también.En el caso de Etileno XXI, comentó que se sabe que es la petroquímica más grande de toda América Latina y no se debería perder la inversión.Agregó que el gobierno debe investigar también cómo es que se negociaron esos contratos y llegar hasta las últimas consecuencias para quien tenga que responder por ello, lo haga, pero no se puede cancelar la llegada de recursos extranjeros solo con una consulta ciudadana en la que pocas personas deciden sin mucho conocimiento lo que se debe hacer.