Pese a crisis actual, Gobierno de AMLO pide no alarmarse por sequía

A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) alertó que este 2020 será crítico pues la sequía se agravaría , el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno Federal, Salvador Fernández Rivera, pidió a los productores no alarmarse, toda vez que se trata de pronósticos.Cuestionado sobre el posible impacto de la sequía en el sector agrícola y ganadero, el funcionario minimizó las previsiones de CONAGUA, toda vez que no se puede anticipar qué tan grave podría pegar este fenómeno."Yo creo que no hay razón todavía para alarmarse por cómo va a ser el ciclo primavera-verano debemos estar preparados desde luego. En este momento del año, todavía es temprano para decir que tenemos una sequía", dijo.Esto a pesar de que, según el último reporte de la Comisión , hasta el 31 de enero 100 municipios de Veracruz presentaban algún grado de sequía entre moderada, extrema y severa.Además, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) informó que se estima que las pérdidas por la sequía 2018-2019 asciendan a 32 mil millones de pesos en la entidad, situación que afecta principalmente a la industria citrícola y a productores de maíz.Fernández Rivera reconoció que el año pasado sí fue crítico para Veracruz, pues la falta de lluvia originó que la producción cayera por lo menos un 50 por ciento debido a la falta de agua.“En lugares donde se tenían rendimientos de 6 toneladas de maíz por hectárea, en el año anterior anduvieron por debajo de las 3 o alrededor de las 3, que son impactos importantes”, dijo.Fernández Rivera señaló que a partir de mayo entrará en operación en todo el país un seguro catastrófico manejado directamente por la Secretaria de Desarrollo Rural (SADER), por el momento los campos están resguardados por la aseguranza que adquirieron los estados válidos hasta el mes de abril.