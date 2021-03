Pese a crisis económica, siguen con tradición de elaborar “palmitas” de Domingo de Ramos

Comerciantes de palmas esperan que este Domingo de Ramos sea favorable en sus ventas a pesar de las medidas sanitarias por el COVID-19, toda vez que hicieron la inversión y viajaron desde Puebla para ofrecer las "palmitas" y no habrá bendición, sólo misa.



Señalan que son menos los que llegaron porque la materia prima aumentó su costo y la situación económica dejó a muchos artesanos sin recursos para comprar y trasladarse.



"Venimos del Estado de Puebla, cerca de Tehuacán. La materia prima ya es muy cara, mucha gente no lo hizo por la economía, al no haber trabajo, no hay como vender el producto, no hay forma de invertir", dijo Lina Juárez.



Advierten que son muchas manos las que trabajan en la elaboración de las palmitas y apenas sí recuperan la inversión, no obstante, siguen llegando cada año para mantener la tradición.



"A como se la llevan por mayoreo, no la pagan bien, se devalúa muchísimo, el material, la decoración, la gasolina, pero es una tradición que tenemos para que las nuevas generaciones no la pierdan", señaló.



Los comerciantes de palmitas llenaban las iglesias en la espera de vender sus productos, ahora son menos, pero a diferencia del año pasado, si habrá acceso a las iglesias.



La Diócesis de Veracruz informó que no se bendecirán los ramos, pero se ofrecerán misas en la que los feligreses podrán presentarlos.