Pese a crisis económica y bajas ventas, Carlos Javier seguirá con el oficio de piñatero

Carlos Javier Libreros López lleva más de 25 años dedicándose a elaborar las tradicionales piñatas de esta temporada, no obstante, admite que las ventas cada vez son más bajas debido a que la economía en la población no es buena.



“Llevo más de 25 años elaborándolas, mi mamá se dedicaba a hacer piñatas, mi familia más de 50 años. Sigue siendo una tradición pero han bajado mucho las ventas por la economía. La gente piensa que es buena venta pero todo mundo busca lo más económico. Además, hay vendedores de temporada que son competencia cuando nosotros estamos todo el año”, señala.



El piñatero coatepecano relata que su familia tiene más de 50 años haciendo esta artesanía y aunque ha tenido que evolucionar en su elaboración, lo prefiere así antes de dejar esta tradición que le fue heredada.



Y es que indica que se dejó de usar la olla de barro porque era peligrosa para los niños; sin embargo, refirió que romperla era un augurio de un buen futuro.



“La olla de barro ya no se usa, pero eso era tradición, auguraba un buen futuro si se rompía. La piñata en sí es símbolo de alegría y celebración”, detalla.



Explica que durante esta época de Navidad, las figuras más vendidas son la piñata de picos, la de Santa Claus y los renos; los costos varían pero el comerciante admite que ha tenido que bajar sus precios para vender más.



“Los costos varían, antes era cara pero me vi rebasado por aquellas acartonadas y pintadas. Hay desde 220 pesos; además los materiales son más caros. Antes reciclábamos el periódico, ahora lo compramos a 7 pesos el kilo”.



Finalmente, dice Carlos que espera que sus hijos aprendan este oficio para continuar con la tradición de su familia, además de que siempre hay necesidad de trabajar.