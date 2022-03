Pese a críticas por su poca experiencia, no removerán del cargo a Tesorera de Córdoba

El alcalde de Córdoba, Juan Martínez, dejó en claro que no removerá del cargo a la tesorera Rosa María Velazco Ramírez, quien ha sido señalada de tener poca experiencia al entregar los estados financieros.Añadió que, tras las inconformidades de los regidores, estos tendrán que esperar a lo que resulte al final del ejercicio cuando se presente la cuenta pública y ahí detectar si hay o no alguna anomalía.Es de recordar que hace algunos días hubo entrega a destiempo y con errores de los estados financieros correspondientes al mes de febrero por parte de la Tesorería Municipal y esto ocurrió en presencia de representantes de cámaras empresariales; que estaban en calidad de invitados a la sesión de Cabildo; público en general, medios de comunicación y funcionarios municipales de diferentes áreas.Además, se generó una controversia con el receso que se tuvo que dar para aclarar la documentación.En ese sentido el munícipe indicó que los errores son normales y es de humanos corregirlos, entonces se le debe dar el voto de confianza para que siga como tesorera.“Bueno de momento, todos tenemos que reconocer que tenemos errores, pero sin duda, no es la percepción; tenemos que aprender mediante la práctica, sin duda que esto ya se verá ante el ORFIS o ante representantes que nos llamen a cuentas y con todo gusto estaremos dando la información necesaria”.Finalmente apuntó que nadie ha hablado de la remoción de la funcionaria, aún y cuando ha habido expresiones en contra de ella.