Pese a críticas sólo MORENA donó recursos para vacuna antiCOVID, afirma Senadora

La senadora Gloria Sánchez Hernández indicó que las administraciones encabezadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no están haciendo “politiquería” con la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, ni una trampa electoral ni manipuladora.



"Esto no es una trampa electoral ni manipuladora. Es el ambiente electoral que provoca ese tipo de debates y que las personas que dicen noticias falsas, argumentos falsos como esos, lo que creen es que de esa manera van a ganar simpatía y van a ganar votos para sus partidos".



Mencionó que MORENA es el único partido político que está cediendo sus prerrogativas para la atención de la pandemia.



"Es natural. Es el único partido político que está cediendo prerrogativas para esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el responsable de adquirir las vacunas, de proporcionarlas de manera universal y de forma gratuita, pero no sé está haciendo politiquería. Él lo explica mil veces, que es gratuito no porque sea una dádiva, no porque sea una limosna, sino porque es dinero que el mismo pueblo ingresa con sus impuestos".



Añadió que si a la población se les pide su credencial al momento de aplicarse la vacuna, se debe a que es necesario llevar un control de dónde viven los beneficiarios, en el caso de acudir a sus domicilios para la segunda dosis.