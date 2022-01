Pese a cuarta ola de COVID-19, Turismo no contempla cancelar eventos en Veracruz

La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, indicó que hasta el momento no se tiene contemplada la cancelación de algún evento artístico o cultural, por el incremento de casos de COVID-19 que se experimenta en esta cuarta ola de contagios.“De momento no está contemplado parar algún evento, a menos los que realiza el Gobierno del Estado no, ya solamente estaríamos esperando alguna indicación específica de la Secretaría de Salud para obviamente acatarla”, expresó.En la entrevista expuso que se está “en el movimiento normal después de la vacunación y de arrancar el programa de reactivación económica”.Arbesú Lago añadió que además de las Fiestas en Honor a la Virgen de La Candelaria, que se realizarán en Tlacotalpan del 27 de enero al 9 de febrero; el próximo mes se contempla la realización de carnavales en por lo menos cinco municipios de la Entidad.Indicó que si bien el del Puerto de Veracruz aún no se ha confirmado, los Alcaldes de otras cinco demarcaciones como Minatitlán, Actopan, Tuxpan, se han acercado a la SECTUR para pedir su apoyo en la realización de esta festividad en febrero.Para marzo, destacó, sigue en pie la Cumbre Tajín a partir del día 17, en la que participará una artista, de la que no quiso decir su nombre pero que a su decir, “viene a aportar al tema indígena y cultural de una manera maravillosa”.Sobre el cierre de la temporada vacacional de invierno, indicó que en todo el Estado se mantuvo una ocupación hotelera entre el 65 y 70 por ciento.“Hubo varios destinos tanto de playa como culturales y de montaña que estuvieron arriba del 95 y 96por ciento de ocupación hotelera. Tenemos muy buenos números y ahora habrá que esperar el tradicional bajón de enero y aunado al tema de los contagios pero que sepan que en Veracruz estamos en verde”, puntualizó la Secretaria.