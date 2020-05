Pese a desesperación de población, cuarentena seguirá en La Perla: Alcalde

Aunque la población en La Perla ha acatado en su mayoría las medidas preventivas por la contingencia sanitaria, gracias a lo cual hay un único caso sospechoso y un deceso, existe ya mucha desesperación, pues necesitan salir para ganarse la vida, indicó el alcalde Miguel Ángel Bautista García.



Mencionó que lamentablemente ya no entraron a los municipios de “la esperanza” porque hay un caso sospechoso y un deceso, el cual corresponde a un taxista de la cabecera municipal que enfermó y se agravó, por lo que fue internado en el Hospital Regional de Río Blanco y desafortunadamente falleció.



Comentó que por su mismo trabajo, se desconoce dónde se pudo haber contagiado esa persona, ya que pudo haber sido en cualquier municipio, por lo que sólo se espera que no se den más casos.



Indicó que el encierro es algo a lo que no están acostumbrados, por lo que esa parte del confinamiento ya ha pegado en la gente, que manifiesta ansiedad y estrés, sobre todo por el tema económico familiar.



Sin embargo, indicó que se insistirá para que se mantengan en sus casas y si llegan a salir, tomen las medidas preventivas necesarias.



Reconoció que hay gente que se quedó sin trabajo, incluso quienes laboraban como empleadas domésticas en Orizaba, pues las familias de ese municipio están en casa y también están evitando exponerse.



Agregó que aunque los productores de follaje y flor del municipio quisieran irse a vender no pueden hacerlo, pues los mercados en la Ciudad de México y en Puebla están cerrados.



Mencionó que a fin de apoyar a esas familias, se tomaron algunas previsiones y se adquirieron 7 mil despensas que se están entregando de manera paulatina.



Comentó que a fin de no exponer a las personas, las despensas se les llevan a sus casas por parte del personal de DIF para que tengan algo de comer.