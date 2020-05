Pese a detención de banda delictiva, región de Maltrata sigue llena de delincuentes

Aun con la detención de una banda delictiva que presuntamente se dedicaba a cometer actos ilícitos en la zona de Maltrata, el líder de la Alianza Mexicana de Autotransporte AC, Lauro Rincón Hernández, señaló que falta mucho trabajo por hacer, pues sólo se trató de un pequeño grupo y esa zona está llena de delincuentes.



Lamentó que los elementos de seguridad sólo hayan acudido a "tomarse la foto" para dar a conocer esta detención, ya que, en los días consecutivos, no existe un solo elemento resguardando la zona, a pesar de los recientes hechos.



"De las policías estatales que tanto anunciaron de los estados de Puebla y Veracruz, no había una sola patrulla, entonces sólo fueron a sacarse la foto, es como la tercera o cuarta vez que hacen lo mismo".



Considere que esta acción sólo lleva a pensar que les dan "mochada" por cubrir la delincuencia, "esa es nuestra triste realidad y nos damos cuenta que los tres niveles de gobierno podrían estar coludidos".



A la par, negó que la reciente detención pueda ser una solución al problema que padecen los traileros, ya que tan sólo unos días después otro grupo armado intentó robarse un camión a plena luz del día, aunque al final no lo lograron.



Agregó que se deben cambiar estrategias, "barrer" los municipios de toda esa zona, lo que deben de hacer es que tanto SEDENA como Marina entren a esas rancherías en dónde seguramente encontrarán muchas cosas robadas, hasta camiones.



Finalmente, explicó que se trata de familias completas que han encontrado una forma fácil de vivir y se dedican al robo de mercancía, baja la complacencia del Gobierno.