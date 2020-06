Pese a entregar documentación, no han recibido créditos prometidos, reclaman taxistas

Tomás Marín Arellano, dirigente de la Federación Veracruzana de Transportistas en todas sus modalidades, aseguró que no han recibido ningún apoyo por parte de los programas federales, a pesar de haber entregado toda la documentación.



"El Presidente ha ofrecido los créditos a la palabra al gremio. De eso que estamos hablando tiene meses; lo cierto es que nosotros ya hicimos diversas peticiones a la Secretaría del Bienestar, que dirige el licenciado Manuel Huerta. Es el tiempo que nos han dado nada más que atole con el dedo".



Marín Arellano señaló que es de urgencia recibir estos recursos para que los taxistas puedan sobrevivir, los cuales están dispuestos a cumplir los pagos de los préstamos en tiempo y forma.



"Tal parece que ese crédito no tiene bases reales ni reglas de operación. Para los microcréditos si existen las reglas. Le hacemos un llamado al Presidente de la República y al Gobernador para que apoyen al gremio. Tenemos que resolver muchos problemas por la falta de ingresos".



Comentó que son alrededor de 300 transportistas los afectados y que siguen a la espera de respuestas.



Además, dio a conocer que de no recibir ningún tipo de atención o beneficio de las autoridades, procederán a movilizarse.



"Creo que vamos a hacer lo que hicieron nuestros compañeros en la Ciudad de México; haremos una resistencia social como último recurso. Ya lo hicimos por la vía legal, estamos buscando por la vía política y vemos que no tenemos resultados, pues vamos a recurrir a la resistencia social", finalizó.