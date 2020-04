Pese a estar capacitada, Policía Municipal de Orizaba da trato “deplorable” a ciudadanos

Luego de que el mes pasado un conocido médico de Orizaba denunciara exceso de fuerza por parte de la Policía Municipal al esposarlo y llevárselo en una patrulla por una infracción a tránsito, lo que le ocasionó dolores por una recienta cirugía de la columna que tenía, el presidente de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos (ANIDH), Tomás de Jesús Toribio, consideró que hace falta más trabajo con la corporación municipal.



Mencionó que lamentablemente, hay un trato a la sociedad “deplorable” a pesar de que el Ayuntamiento informó el año pasado que se había capacitado a ese personal en materia de derechos humanos.



Indicó que en ese caso en especial, se puso en contacto con la familia pero ya estaban atendiendo el caso con otra organización, por lo que se respeta esa parte.



De Jesús Toribio mencionó que la realidad es que en Orizaba se sigue viendo un uso excesivo de la fuerza en casos que no lo ameritan y cualquier persona a la que se le pregunte puede decir que conoce un caso que le ha pasado a él, a un familiar o conocido.



Reconoció que tal parece que se vive en el país donde no pasa nada, por lo que la gente muchas veces no encuentra la justicia que busca en las instituciones.



Comentó que aunque se presenten denuncias, pocas veces hay respuesta, de ahí que la lucha que realizan los organismos no gubernamentales sea importante para lograr la diferencia.



Mencionó que en el caso de la ANIDH, recientemente lograron recuperar una multa en el puerto de Veracruz y quizá no sea mucho pero el reconocimiento a los pequeños abusos que se comenten a la larga beneficiará a la sociedad.