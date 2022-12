Pese a frío, personas en situación de calle se niegan a ir a albergues, lamenta Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, lamentó que aunque a las personas en situación de calle se les ofrezca cobijo y alimentación en los albergues instalados por el Ayuntamiento dadas las bajas temperaturas que se registran, éstas se niegan a aceptar la ayuda.Al señalar que su administración, a través del DIF Municipal, está listo para auxiliar a la población que lo requiera durante la época invernal, sostuvo que en caso de que los indigentes rechacen acudir a los refugios se debe respetar su decisión, atendiendo a sus derechos humanos.“Nos acercamos preservando los derechos humanos y convenciendo que los que quieran y deseen alimentos, ropa y ayudamos a los que deseen tener una actividad (económica) con todo gusto, pero hay casos que no lo aceptan. Estamos trabajando con el DIF Estatal, DIF Municipal y autoridades para que no vayamos a incumplir con un tema de derechos humanos”, aseguró Ahued Bardahuil.Sostuvo que sí deben trabajar para atender esa problemática, porque a su decir cada vez se ven a más personas en ese estado, muchos que llegan desde otras partes y otros “que nos los vienen a dejar”.“Es un tema que debemos revisar, es inhumano lo que sucede, que los traigan de otros lugares y que los vengan aquí a dejar como un asunto inhumano”, cuestionó en la entrevista.Además recordó que a una persona sin hogar que vive en el centro capitalino le propuso trabajo y le ofreció comida, ropa y un hogar, pero no lo aceptó.El munícipe reiteró que en su Gobierno están preparados para que se atienda a la ciudadanía en esta temporada invernal, reconociendo que su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, les dejó algunos enseres para dicho propósito como cobijas, catres y colchonetas.“Pero también estamos preparados con recursos propios, con láminas de zinc, y preparar en la contingencia lo que sea necesario para apoyar a los sectores vulnerables, a las personas que están económicamente vulnerables, y también gente de la tercera edad con el DIF, las áreas que tenemos de contacto con los espacios que están a cargo de los Centros Comunitarios y de la audiencia ciudadana”, destacó.Finalmente comentó que los albergues están listos y equipados para atender a quienes los necesiten, agregando que otra de las áreas de su administración que interviene es el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), en caso de que sea una fémina la que pida el apoyo.