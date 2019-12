Pese a heladas, persiste el dengue en municipios del norte de Veracruz

Entre las enfermedades que se registran en los municipios que están bajo la vigilancia de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, el dengue persiste, pero no hay reporte de muertes por vectores.



Aunque no precisó cifras, el titular de esta dependencia, Emiliano García de León, informó que se mantiene vigilancia de los casos que se reportan, sean sospechosos o no.



Dejó en claro que también hay pacientes que acuden con servicios médicos particulares, de los cuales no se tiene algún reporte, pero son casos que van a la baja.



De igual manera, se monitorean los padecimientos respiratorios ante los cambios de temperatura que se han registrado en la región, ya que varios días en diciembre se presentaron temperaturas cálidas y actualmente se tienen temperaturas de 14 y 16 grados por el Frente Frio y por ello, se está fortaleciendo el esquema de vacunación para prevenir problemas de salud.



En cuanto al periodo vacacional, el jefe de la JS3, Emiliano García de León, dijo que se mantienen guardias en los Centros de Salud en algunos que se ubican en las cabeceras municipales, el resto del personal sale de vacaciones para celebrar con sus familias las fiestas de Navidad y Año Nuevo.