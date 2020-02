Pese a incertidumbre económica, empresarios sí invertirán en Orizaba

A pesar de que en el país los empresarios están tomando con reservas la posibilidad de invertir dados los pronósticos económicos, en Orizaba se planea una inversión de mil millones de pesos para lo que será la segunda etapa de la Plaza Valle, anunciaron integrantes del Grupo Diech.



Roberto Diez Pirez, Hugo y Oliver Chahín Kuri y Ángel Chahín señalaron que en el país hay cierta incertidumbre por lo que pudiera venir en este año, ya que los pronósticos más optimistas avizoran un crecimiento de 1.5 por ciento pero otros prevén un decrecimiento de 1 por ciento, por lo que algunas compañías les expresaron que no tienen planes de inversión no por la zona o el Estado, sino en todo el país durante este 2020.



Sin embargo, señalaron, hay otras empresas grandes, como Suburbia, Dóminos, Sfera, Mac Store, Chilli’s, Bennigan’s, Smart Fit y 50 marcas más, para un total de 60 locales comerciales.



Indicaron que algo que dio confianza a los inversionistas es que están viendo que no hay un estancamiento en Orizaba y que la ciudad es segura, además de que la población ha respondido “formidablemente”.



Comentaron que en la obra participarán constructores de fuera pero que éstos trabajarán con gente de la región y se generarán mil 200 empleos directos y mil indirectos.



Explicaron que el proyecto comprende un estacionamiento subterráneo para mayor comodidad y se prevé abrir las puertas en el primer semestre del 2021.



Por su parte, la gente de la Plaza Valle, Teresa Vargas Álvarez, dio a conocer que actualmente se tiene un promedio de mensual de 828 mil visitantes.