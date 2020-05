Pese a incremento de contagios, 12 municipios en Veracruz reiniciarían actividades este lunes

Hasta el momento sólo 12 municipios de Veracruz están en condiciones de reanudar mañana lunes sus actividades sociales, educativas y económicas; se trata de los llamados “municipios de la esperanza”, que no tienen contagios y no son vecinos de otros con contagio.



Se trata de los municipios de Tlaquilpa, Tezonapa, Los Reyes, Astacinga, Alpatlahuac, Las Minas, Citlaltépec, Ixcatepec, Mixtla de Altamirano, Chontla, Texhuacan y Tatatila, quienes concentran mayoritariamente población indígena.



En el transcurso de este domingo, a más tardar a las 20:30 horas, se dará a conocer la lista de los 324 municipios del país en condiciones de reiniciar sus actividades.



Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal ha dejado claro que los Gobernadores no están obligados a acatar las disposiciones y que, como autoridades sanitarias estatales, tienen la libertad de optar por las medidas y acciones que consideren pertinentes.



De acuerdo al reporte que hasta el momento tiene la Secretaría de Salud Federal, en los últimos 28 días en Veracruz se reportan en Veracruz 90 municipios con contagio, 110 tienen vecinos con contagios y sólo 12 no tienen contagios ni reportan vecindad contagiada.



De acuerdo al reporte preliminar, de los 2 mil 463 municipios del país, solo 324 estados de la República, están libres de contagios.



Oaxaca reporta 213 municipios sin contagio; Jalisco reporta 23 municipios libres de COVID-19; Sonora tiene 16; Puebla, 13; Guerrero y Veracruz, 12; Chihuahua reporta 8, Nuevo León 7; San Luis Potosí 6; Chiapas 5; Tamaulipas 4; Michoacán 3; Hidalgo y Yucatán 1.