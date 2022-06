Pese a la inflación, no aumentará el precio de gasolinas ni la luz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este viernes que, pese a la inflación, no aumentarán los precios de la gasolina ni del servicio de la electricidad.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que la inflación es un problema grave pero afirmó que su gobierno está haciendo lo necesario para controlarla.“En el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía que había el rumor, un periódico, que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo”.“Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni de la luz. Se van a mantener los precios. Claro que la inflación es un problema grave pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo en la economía popular”, aseveró.En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que la clave en este tema es producir lo que se consume.