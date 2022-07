Pese a “los reaccionarios”, seguirán contrataciones de médicos de Cuba: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró se pese a “los reaccionarios” seguirá contratando médicos de Cuba, así como de Estados Unidos, Rusia, Francia y Japón, porque la salud no es un tema de ideologías, sino de derechos humanos.Al supervisar el avance del programa IMSS-Bienestar, en el hospital de este municipio donde el lunes comenzarán a trabajar 12 médicos cubanos, el Mandatario escuchó reclamos contra las autoridades de salud federal y local por un grupo de trabajadores de este sector que fueron despedidos y con gritos y cartulinas demandaron su recontratación.En la explanada del Hospital de este municipio, el presidente dijo que él tomó la decisión de contratar a 500 médicos porque en el país “no tenemos los médicos que necesitamos".Con bata blanca y una cartulina con el mensaje de “justicia laboral” una mujer le gritó: “¡claro que sí!”.El Mandatario le dijo que respetaba su punto de vista, pero no lo compartía porque es muy difícil conseguir un pediatra que venga a trabajar a Rosamorada.“No es responsabilidad ni del doctor Miguel Ángel Navarro -gobernador de Nayarit- ni del doctor Jorge Alcocer -Secretario de Salud-, ni de Zoé Robledo -director del IMSS, fue una instrucción que yo di, sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores.“Yo tomé la decisión de que contrataron médicos especialistas del extranjero y van a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos, y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia los vamos a tener aquí”.Sobre las protestas de los trabajadores de la salud, el presidente López Obrador se comprometió a revisar sus demandas, pero les advirtió:“Los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a hacer reinstalados, restablecidos, nada más les quiero decir una cosa, se tiene que revisar que hacen, porque no queremos gente que cobre sin trabajar”.Destacó que los trabajadores de salud tienen que unirse porque su labor es humanista, tiene que ver con el corazón, con el amor al prójimo, “no se puede ser mercantilista siendo médico”.