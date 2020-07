Pese a muertes por COVID, Banderilla no regula velorios, hasta presta lonas y sillas

Aunque la Secretaría de Salud hizo un llamado a los municipios y a la población en general para que no asistan a los velorios, sepelios y cementerios, para evitar contagios de COVID-19, el Ayuntamiento de Banderilla permite todas estas acciones e incluso presta lonas y sillas para los velorios.



Pobladores del municipio explicaron que las actividades en esa demarcación se continúan realizando como si no existiera el virus y no cuentan con el apoyo del Ayuntamiento para evitar que se realicen.



“La convivencia se sigue dando, la gente acompaña al panteón municipal y ya en la entrada se quedan esperando para posteriormente ir a la casa del difunto para la comida y todas esas tradiciones que siempre se han hecho, el Ayuntamiento incluso les manda carpa y sillas”, expresaron.



El número de asistentes en estos actos supera las 30 personas y aunque el fallecido hubiera padecido COVID, el cuerpo se traslada en los féretros, cuando debiera ser incinerado, “el vehículo donde se traslada no se desinfecta ni antes, ni después del servicio”.



En este sentido, recordaron que los cuerpos de las personas que fallecen por el virus deben tener un tratamiento especial pero en Banderilla no usan guantes, ni mascarilla, lentes, o traje especial; es decir, las funerarias no implementan ninguna medida para su personal, para con ello evitar el contacto directo con cadáveres de fallecidos por COVID-19.



“Es preocupante, pues cuando fallecen por COVID, que no han sido sólo 7 como dicen las autoridades de la salud, son más, la gente sigue acompañando como si nada pasara, las familias siguen conviviendo después de enterrar a su difunto cuando deberían aislarse y sanitizar sus casas”, acusaron.



Al respecto, aseguraron que el contagio ya se salió de control en esa demarcación y el alcalde Juan Manuel Rivera González, con todo el personal del Ayuntamiento, apenas salió a repartir cubrebocas y gel en algunas casas, cuando eso debió haber hecho desde el inicio “pero prefirió resguardarse y protegerse él y su familia, 4 meses después ya sale a dar la cara”, finalizaron los habitantes de Banderilla.