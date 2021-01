Pese a nevadas, se mantiene cerrado acceso al Cofre de Perote

Ante la posibilidad de caída de aguanieve por la tarde en partes altas del Cofre de Perote, según datos de la Secretaría de Protección Civil Estatal, el director de Protección Civil de Perote, Carlos Gómez Díaz, recordó a la población que este día se cerrarán los accesos hacia la montaña.Y es que alertó a quienes deseen subir para ver el paisaje que eviten hacerlo pues refirió que el camino con la presencia de nieve o hielo suele tornarse resbaloso y los vehículos pueden sufrir algún percance.“Nos estamos preparando porque se van a cerrar los accesos hacia el Cofre del lado de Perote. Se sellará el camino que empieza en la comunidad de El Conejo, por eso hacemos la invitación a quienes quieran acudir para que no se arriesguen a subir, ya que el camino no está en buenas condiciones y con la caída de nieve, hielo o granizo se vuelve resbaladizo y pueden derrapar las unidades que lleguen a subir”, detalló.Precisó que además, no sólo se alerta debido a las condiciones climatológicas, sino por la pandemia, por ello insistió en que la gente permanezca en sus casas.La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, señaló que por el paso del Frente Frío número 26 se registró caída de aguanieve el pasado domingo, lo que podría considerarse la primera nevada de la temporada en el Cofre de Perote Dicho Frente trajo vientos con rachas máximas de 100 kilómetros por hora en la costa central y menores en el resto, descenso de la temperatura, probabilidad de heladas moderadas a fuertes en partes altas de la entidad y potencial de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.Protección Civil pidió a los veracruzanos acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de no acudir al Cofre de Perote y Pico de Oriziba, pues los parques se mantienen cerrados.Además, se encuentra activa la Alerta Gris por lluvias, evento de norte, descenso de temperatura y oleaje elevado.Se espera que el viento pierda intensidad de esta noche a mañana martes, pero es posible una reintensificación el próximo miércoles.