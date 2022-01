Pese a no ganar diputaciones, hermanos Guzmán Avilés retienen Alcaldía de Tantoyuca

Los hermanos Guzmán Avilés consiguieron un dominio político en Tantoyuca que los ha llevado a imponer un cacicazgo durante 23 años, iniciando en 1998, cuando Joaquín Rosendo Guzmán Avilés asumió por primera vez la Presidencia Municipal.De 1998 al 2021 han pasado ocho presidencias municipales y los Guzmán Avilés las han acaparado todas.Sin embargo, durante las elecciones federales y locales del 2021, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) asestó un duro golpe que abolló la corona, pues en una contienda muy cerrada se hizo de la diputación federal con la expriista María del Carmen Pinete Vargas y de la diputación local con Roberto Francisco San Román Solana.El imperio se tambaleó debido a que Joaquín Rosendo no logró la reelección como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).El clan Guzmán Avilés se quedó únicamente con la Presidencia Municipal de Tantoyuca para el siguiente cuatrienio.Cobijados por el PAN, entre los hermanos Joaquín, Jesús y Amado se han intercambiado 7 presidencias municipales, 4 de ellas de forma consecutiva.Joaquín Rosendo, médico de profesión, fue alcalde en los periodos 1998/2000, 2005/2007 y 2011/2013; su hermano Jesús fue presidente municipal en el periodo 2014/2017. Al fenecer su periodo constitucional, le entregó la estafeta a su otro hermano, Amado, para el periodo 2018/2021; ahora, Amado le regresa la alcaldía a Jesús para el periodo 2022/2025.Sólo en dos periodos los hermanos Guzmán Avilés no han gobernado directamente. En el trienio 2001/2004, cuando fuera presidente municipal Héctor Lara Arguelles, militante panista e incondicional de Joaquín Rosendo. En dicha administración, Jesús Guzmán Avilés fue el síndico único.En el trienio 2008/2010, el PRI con su candidato Trinidad San Román Vera, le quitó la Presidencia Municipal a la dinastía Guzmán Avilés pero en el 2011 Joaquín Rosendo la recuperó y desde entonces nadie ha podido quitársela.A la hermana menor del clan, María del Rosario, no le han permitido ser alcaldesa. Solamente ha sido diputada local en dos ocasiones y en ambas solicitó licencia para separarse del cargo, siguiendo la suerte de las mujeres en política mexicana que, ganan la elección y se convierten en "juanita" o sea, deben dejarle el lugar a un hombre o a alguien más conveniente para su partido.También fue Diputada Federal por la vía plurinominal y Senadora, suplente de Fernando Yunes Márquez, quien, al solicitar licencia para contender por la Presidencia Municipal del puerto de Veracruz, dio la titularidad a María del Rosario.El otro hermano, Omar, ha preferido mantenerse al margen de la política o tal vez tampoco se lo han permitido.Joaquín Rosendo empezó a consolidar el poder político en la zona Norte de la entidad en la década de los 90, cuando militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).Su partido le negó la candidatura a la presidencia municipal de Tantoyuca y buscó cobijo en el PAN, partido que no sólo le abrió la puerta sino que le dio la candidatura.Ya como militante panista, logró su primera presidencia para el periodo 1998/2000.También ha sido diputado local en las Legislaturas LIX y LXIII; Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en la administración de dos años de Miguel Ángel Yunes Linares y dirigente estatal del PAN, aunque no logró la reelección para otro periodo más.