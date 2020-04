Pese a no tener agua desde noviembre, CAEV les cobra puntualmente por el servicio

Habitantes de la ampliación Carril en este municipio protestaron debido a la falta de suministro de agua desde el mes de noviembre, están desesperados por la falta del líquido.



Refieren que en repetidas ocasiones han intentado dialogar con el titular de la CAEV en esta ciudad, Juan Ernesto Posadas Ferral pero simplemente se oculta y no da la cara.



Son al menos 10 familias las afectadas, sus viviendas se encuentran en la parte alta de un cerro, desde el mes de noviembre el agua no ha llegado, lo único que reciben puntualmente es el recibo de agua, les exigen que paguen a pesar de no contar con el suministro.



Indicaron que por lo difícil de su ubicación, las pipas no pueden llegar hasta el cerro y tampoco las mangueras, motivo por el cual tienen que pagar el agua que se transporta en animales de carga y cobran 50 por cuatro garrafas, situación que lastima aún más la economía de estas familias.



Dieron a conocer que de no tener respuesta, se manifestarán en las instalaciones de la CAEV, ya que aún no llega la temporada de sequía y se encuentran padeciendo del líquido, más ahora que se tiene una contingencia de salud en donde no se pueden lavar las manos como lo indica el Gobierno.



El director de la CAEV no atiende a la población pero si los encargos del diputado Eric Domínguez, quién lo mandó a que promocionara un tanque de agua con llave, que instaló en el centro, el cual no ha funcionado.