Pese a observación en fiscalización, agrupación ciudadana podría obtener registro como partido

La agrupación ciudadana "Bienestar y Justicia Social A.C." no cumplió en tiempo y forma con la totalidad de sus obligaciones en materia de fiscalización con relación al monto, origen y aplicación de sus ingresos.



Dicha agrupación, que también busca constituirse como partido político estatal, entregó de forma extemporánea el informe mensual de junio en agosto y con modificaciones de forma al formato, por lo que esa observación deberá tomarse en cuenta en la resolución respecto a la autorización del registro como instituto político.



Sin embargo, en el dictamen de la Unidad Especial de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral (OPLE) se considera que no se observa causa alguna para negarle el registro como partido político.



La agrupación "Bienestar y Justicia Social A.C.", durante el proceso de cumplimiento con los requisitos para conformarse como partido político local, reportó ingresos por 322 mil 426.02 pesos, egresos por 303 mil 156.42 pesos y un saldo de 19 mil 269.60 pesos, que fue observado.



Pero a través de su respuesta al oficio de errores y omisiones, informó que la cuenta bancaria utilizada durante el procedimiento de constitución como partido político local sigue activa, en virtud de que decidieron conservarla para uso de la Organización, por lo que la observación se considera atendida, toda vez que el saldo se encuentra en la cuenta bancaria y, por tratarse de recursos de origen privado, el destino que se le dé después de concluidas las actividades propias para la constitución de partidos políticos locales, corresponde a la vida interna de la organización.



Del total de los ingresos reportados (322 mil 426.02 pesos), 25 mil pesos fue en efectivo y 297 mil 426.02 pesos en especie, que en suma equivalen al 100 por ciento de los ingresos recibidos.



Se concluyó que no rebasó los límites de aportaciones individuales permitidas para las Organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local y comprobó haber realizado actividades para el procedimiento de constitución como partido.



En total fueron ocho las observaciones que se hicieron a la referida agrupación, de las cuales, siete fueron consideradas como atendidas y una, la entrega extemporánea del informe mensual de junio, se deberá considerar en el informe final para la obtención del registro como partido político.