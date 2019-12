Pese a operativo, ambulantes regresaron a vender pirotecnia, en Coatepec

Locatarios del Mercado “Miguel Rebolledo” lamentaron que el zafarrancho suscitado este domingo sobre la calle de Lerdo entre ambulantes y las fuerzas del orden, haya hecho disminuir sus ventas.



Y es que refirieron que los vendedores informales al verse sorprendidos con el operativo, decidieron cerrar la calle, evitando el paso de los clientes con vehículo, lo cual provocó que este lunes sus ventas tampoco sean buenas, pues hay poca gente.



“Nos cerraron la calle, los clientes de coche ya no pasaron. Pensábamos cerrar a las 9 de la noche y a las 7 tuvimos que guardar porque ya no había gente. Nos taparon la calle, teníamos mucha gente antes de ese zafarrancho, no me daba abasto. Pero cerraron la calle y las ventas se fueron para abajo. Este día estamos igual, esto está fatal, no hay nada de gente, ayer acabaron con todo, cada que arman un escándalo así pasa”, señalaron.



Los vendedores denunciaron además que estos ambulantes regresaron nuevamente a instalarse en las calles, por lo que hicieron un llamado a las autoridades municipales para que tomen cartas en el asunto.



“Regresaron las mismas vendedoras, siguen vendiendo cohetes, están las mismas charolas. Queremos que el Alcalde tome cartas en el asunto”, concluyeron.