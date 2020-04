Pese a operativos de Comercio, “inevitablemente” hay aglomeraciones en tianguis de Xalapa

El subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, Guilebaldo Flores Lomán, mencionó que aún continúan realizando inspecciones en los distintos tianguis de la ciudad, pues los ciudadanos siguen acudiendo en grandes grupos a estos.



Flores Lomán señaló que aunque ya hay operativos para despejar las zonas de los tianguis, es posible ver que no se acatan las medidas al 100 por ciento, pero dijo, no sólo pasa en la Capital, sino en otros lugares.



"Es inevitable y ese fenómeno lo van a apreciar no solo en Xalapa y en otros municipios del Estado, sino en todo el país. Es un segmento de la población que tiene necesidades reales, que vive al día prácticamente. Desde la semana pasada, se han ido logrando los objetivos y reforzando las medidas".



Antes de reunirse con líderes de los vendedores ambulantes, refirió que para poder apoyar a este sector, se debe continuar implementado los mecanismos necesarios para dar solución y alternativas, a través de estas pláticas con los comerciantes.



"Han sido permanentes los llamados, hemos tenido constante comunicación con los líderes tianguistas. Hemos estado haciendo una valoración de los avances que hemos tenido con la cooperación de los representantes de los tianguis".



Para finalizar, comentó que aunque no han logrado despejar en un 100 por ciento la asistencia de compradores a estos mercados, se ha visto una reducción considerable.