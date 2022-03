Pese a orden judicial en contra, Televisa estrena la bioserie de Vicente Fernández

¿En medio de polémica y comunicados de María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda del cantante, y de TelevisaUnivisión, se espera el estreno de la serie "El último rey. El hijo del pueblo", del Charro de Huentitán.Esta noche se estrena la bioserie " El último rey. El hijo del pueblo ", en medio de una polémica por las acciones legales de la familia de Vicente Fernández en contra de TelevisaUnivisión y la respuesta de la empresa ante estos reclamos.Por un lado, la familia afirma que Televisa quería que Chente cediera gratis los derechos para hacer la serie, argumentan que la ley protege la imagen del cantante, pues registró sus marcas y su nombre artístico, y, por otro lado, TelevisaUnivisión argumenta que siempre hubo pláticas con el Charro, y que hasta el domingo no habían recibido notificación judicial que prohíba la transmisión de la bioserie este lunes.A través de un extenso comunicado emitido este domingo 13 de marzo, María del Refugio Abarca Villaseñor "Cuquita", viuda del cantante, expresó su desacuerdo con la empresa Televisa, acusando de ilegal la serie, además de expresar que Televisa quería gratis los derechos de Chente para hacer la serie.También etsá en contra por el hecho de que eligieran a Pablo Montero, decisión que de acuerdo con Cuquita, Chente no habría aprobado.En un video publicado este lunes por la mañana, el día en el que se estrena la bioserie, la viuda de Vicente Fernández se dijo triste por todo lo que pasa en torno a su fallecido esposo."Si creen que estoy sola no estoy sola, si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo mi familia, tengo a todo el público que me apoya, creo mucho en las leyes, que es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público".14 de marzo. Estreno bioserie de TelevisaUnivisiónEsta noche a las 20:30 horas, Las Estrellas estrenará la bioserie, protagonizada por Pablo Montero, Iliana Fox, Angélica Aragón, entre otras personalidades.