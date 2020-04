Pese a órdenes del Gobierno Federal, planta Heineken en Orizaba sigue operando

El alcalde de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, dio a conocer que continúa en operación la planta cervecera de Heineken, en aquella demarcación.



"Es una decisión interna de la fábrica, la suspensión de actividades la deciden ellos; hay áreas que están trabajando y otras que no", afirmó el Edil.



De este modo, aseguró que la fabricación de cerveza en Orizaba continúa, a pesar de las instrucciones del Gobierno Federal para suspender las actividades no indispensables.



Y aclaró que el Ayuntamiento de Orizaba carece de injerencia, dado que es un asunto interno de la propia factoría.



"Es un tema interno de la planta, decidir si paran o continúan trabajando" indicó.



Cabe destacar que el Consejo de Salubridad General determinó detener los sectores no indispensables y de este modo la producción de las bebidas derivadas de la fermentación de la malta se incluyen en este rubro.



La medida de parar fue acordada por las autoridades y por la industria y en el caso de Veracruz, la factoría en Orizaba anunció detener actividades, situación al momento completada parcialmente.