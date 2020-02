Pese a pagar millones, mayoría de municipios incumple con leyes ambientales: PMA

En Veracruz, la gran mayoría de los municipios han sido omisos en el cumplimiento de las leyes ambientales, sobre todo por falta de conocimiento técnico de las mismas, aseveró Sergio Rodríguez Cortés, procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente.



Resaltó que de los 212 municipios que invierten cientos de millones de pesos en limpia pública, como es el caso de Veracruz con 374 millones 447 mil 332 pesos y Coatzacoalcos con 250 millones 500 mil 303 pesos, no cumplen con el precepto Constitucional del artículo 115 en cuanto a dicho servicio, el cual debe ser integral.



“El artículo no sólo mandata a la recolección y el transporte, sino a una correcta disposición final de los residuos sólidos que no perjudique al medio ambiente ni a la salud de los veracruzanos”.



Expuso que, ante el rezago en temas ambientales, la actual administración estatal busca establecer las estrategias necesarias para garantizar un medio ambiente sano para los veracruzanos.



En ese sentido, dio a conocer que la dependencia a su cargo y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) firmaron un Convenio de cooperación técnica para garantizar la aplicación de las leyes en materia ambiental y la correcta utilización de los recursos públicos.



Subrayó que el convenio significa un gran logro, ya que Veracruz es un Estado con una importante biodiversidad, sin embargo, cuando se hacen las actuaciones se pone de manifiesto que quien contamina es la misma autoridad, por ello la relevancia de celebrar dicho convenio.



Por lo que reiteró que la dependencia a su cargo será garante de que en Veracruz se apliquen correctamente los recursos públicos para que se dé cumplimiento a las leyes ambientales.



Dijo que en la firma del convenio estuvieron presentes Delia González Cobos, auditora General del ORFIS y Waltraud Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, como testigo de honor.