Pese a pandemia, escuelas privadas “no nos podemos quejar”

A pesar de la pandemia de Coronavirus, a las instituciones educativas privadas no les ha ido tan mal, aseguró la subdelegada de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Enriqueta Basurto.Explicó que tuvieron que aumentar el porcentaje de estudiantes becados."Bendito Dios no nos podemos quejar. No nos ha ido muy mal, tampoco muy bien pero pues al menos estamos pagando a nuestros profesores y las obligaciones fiscales. Mira, teníamos el 40 por ciento de alumnos ya en presencial y ahorita el 70 por ciento ya está en presencial".Añadió que los padres de familia están convencidos que se siguen los protocolos indicados por la Secretaría de Salud y de Educación. De igual forma, apuntó que sí tuvieron disminución en la matrícula por la situación económica.Sin embargo para poder apoyar a quienes desean continuar sus estudios, fue que muchas escuelas privadas decidieron dar becas, a tal grado que hasta el 60 por ciento del alumnado tiene este beneficio.En este sentido se le cuestionó si por la pandemia tuvieron que prescindir de los servicios de los trabajadores en las diferentes escuelas, a lo que dijo que por fortuna no pero sí se les pidió la prueba de Coronavirus y quien presenta algún síntoma de este virus es enviado de inmediato a casa.