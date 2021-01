Pese a pandemia se rompió récord en remesas; estiman aumento de 11.3% en diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a pesar de la pandemia del COVID-19, los connacionales no dejaron de enviar dinero a sus familias en México, sino que incluso se rompió récord, al estimar que en el mes de diciembre se recibieron 40 mil 574 millones de pesos, lo que significaría un aumento del 11.3% respecto a 2019.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal agradeció a los migrantes, a quienes indicó que actuaron como héroes y señaló que por estos apoyos no se cayó el consumo en México.



"El año pasado fue un año excepcional en cuanto a envíos de recursos de nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Fue récord y en los momentos más difíciles".



“Los paisanos migrantes actuaron como héroes, heroínas. (Son) el equivalente a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas. Esto en el terreno económico, porque estamos ya en una cifra récord de acuerdo con los datos hasta noviembre. Pero la estimación para diciembre (es que) vamos a recibir los 40 mil millones de dólares de remesas”, dijo.



En Palacio Nacional, el Mandatario indicó que las remesas son la principal fuente de ingresos del país y detalló que se estima que 10 millones de familias reciben estos apoyos, en un promedio de 350 dólares.



“Gracias a estas remesas no se nos cayó el consumo, a pesar de la pandemia y de la crisis económica”, dijo.