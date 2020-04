Pese a producción pequeña y no muy atractiva, repunta precio del chayote

Aunque las condiciones climáticas que prevalecen, con un calor extremo, no son las idóneas para el cultivo del chayote, los productores no se han visto afectados económicamente, pues el precio de este fruto ha subido, indicó Ignacio Herrera López, productor.



Mencionó que los calores extremos que hay provocan que la cucurbitácea salga pequeña, no muy atractiva, debido a la falta de agua, ya que es una planta que absorbe mucho líquido.



Explicó que, por esas razones, se ha tenido una baja de alrededor de 40 por ciento en la producción.



Sin embargo, indicó, en el argot chayotero se dice que “los chayotes feos son más caros que los bonitos”, pues cuando hay mucho producto con calidad excelente, su precio baja pero cuando hay pocos, el precio se eleva.



Comentó que, hasta el domingo, la caja de chayote se estaba vendiendo en Cuautlapan en 150 pesos, lo que es bueno para ellos.



Gracias a ello, dijo, no están padeciendo por la caída en la producción, al contrario, los precios que se tienen les permiten mantenerse.