Pese a programa de “Cero Tolerancia”, feminicidios no paran en Veracruz: Equifonía

A más de 600 días en el ejercicio, el Gobierno de Veracruz carece de una estrategia coordinada, integral e interinstitucional contra la violencia feminicida, alertó la coordinadora del Colectivo Equifonía A.C., Araceli González Saavedra.



Ejemplo de lo anterior, González Saavedra citó el incremento mensual de feminicidios en la entidad, de modo que de enero a junio la entidad registra 45 denuncias por feminicidio.



González Saavedra enfatizó que si bien el Gobierno del Estado opera la estrategia "Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres", esta no cumple con las características de interinstitucionalidad y coordinación.



Esto, además que no depende del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), sino de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, adscrita a la Secretaría de Gobierno.



Por lo anterior, para obtener resultados en contra de la violencia de género, González Saavedra urgió a establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional con una estructura clara, con facultad para la toma de decisiones, con personal experto en la problemática y presupuesto suficiente.



"Dentro de la alerta no se están aplicando todas las medidas ni tampoco una estrategia de parte del Gobierno Estatal que trascienda las alertas. Cuando nos coordinamos con diferentes organizaciones para promover la alerta de género por violencia feminicida, insistíamos que ésta era una primera medida de carácter urgente pero debía impulsarse una política pública integral".



Por lo tanto, a casi cuatro años de la emisión de la alerta de género por violencia, no sólo los tres Poderes del Estado no cumplen con todas las medidas, sino que no existe una estrategia coordinada de parte del Gobierno del Estado.