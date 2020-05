Pese a prohibición, comerciantes foráneos no dejan de llegar a Mendoza

En un escenario de confrontaciones entre comerciantes y autoridades municipales, se convirtió el centro de Ciudad Mendoza ante la llegada diaria de hasta 20 personas que, en el afán de vender sus productos, se instalan en calles y avenidas donde no está permitido ejercer el comercio.



Decenas de comerciantes de Ixhuatlancillo y municipios conurbados llegan a vender flor, fruta, artesanías y ahora cubrebocas. Señala en su reporte de incidencias la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Ciudad Mendoza, que el comercio ha sido de 30 años a la fecha la actividad más importante.



No obstante, ante el operativo para prevenir el avance de contagios por COVID-19, Orizaba e Ixtaczoquitlán, principales puntos de venta, cerraron plazas cívicas, comercios y explanadas, teniendo que emigrar decenas de comerciantes a otras regiones.



“Llegan a diario hasta 20 comerciantes de Ixhuatlancillo por día para vender flor, frutas y ahora cubrebocas. Se les dice que no pueden estar en la avenida principal, que no hay permisos para más vendedores y que deben regresar a su municipio pero no hacen caso, se van y a los 20 minutos regresan”, explicaron autoridades de Comercio.



Los vendedores ambulantes llegan y se instalan afuera de negocios como Coppel y bancos, donde no dejan entrar a comerciantes si no llevan cubrebocas y como ellos, otros comerciantes están llegando todos los días.



Los comerciantes admiten que en municipios como Orizaba, la fuerza pública los desaloja y que al llegar a Mendoza pudieran ser tratados de la misma manera, sin embargo, también señalan tener necesidad y que de no encontrar oposición, se quedarían a vender en esos municipios, pues es su forma de sustento.