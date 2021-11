Integrantes del aclararon que no están en contra de las aplicaciones para celulares de movilidad, sino que no deben ser usadas por vehículos particulares porque violan la Ley al carecer de una concesión para ofrecer el servicio público de traslado de pasajeros.Acompañado por un grupo de agremiados en la Plaza Lerdo de Xalapa, Ignacio Rodríguez Mejía, presidente de esta organización, aseguró que la mayor problemática se presenta en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde según él, alrededor de 4 mil 500 coches privados están registrados en dichas plataformas."Vemos que este servicio avanza rápidamente, estimamos que ya son 4 mil 500 carros los que están en la zona conurbada prestando el servicio", indicó al acotar que este jueves se reunieron con el director General de Transporte del Estado, Ángel Alarcón Palmeros, quién se comprometió a reforzar los operativos para detectar automóviles particulares ofreciendo el servicio a través de dichas apps."El tema número uno de esta agenda que es el servicio ilegal que prestan los autos particulares a través de plataformas extranjeras. Este servicio ha ploliferado sobre todo en la zona conurbada del centro de Veracruz y nos preocupa por la afectación económica que están teniendo nuestras familias transportistas", afirmó.En la plática, en la que se acordó una mesa de diálogo, señaló que le hicieron saber al funcionario estatal que no tienen una postura política, sino que son un movimiento que busca que las autoridades competentes atiendan todos los temas que les preocupan como profesionales del volante."El hecho de que en Veracruz cada vez se esté viendo una mayor presencia en crecimiento de carros particulares, que por el simple hecho de registrarse en una plataforma, ya se ponen a dar servicio de transporte de pasajeros violando la Ley", reiteró el líder taxista al insistir que la nueva tecnología no es el problema, sino el uso ilegal por parte de personas sin concesión.Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Nacional Taxista, Víctor González Rivera, recordó que el artículo 272 bis del Código Penal de Veracruz ya tipifica como delito el prestar el servicio público sin el permiso correspondiente, de allí que los automovilistas que lo hacen deben ser puedes a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se siga el proceso penal."En el artículo 177 de la Ley 589 de Trasporte Público para el Estado de Veracruz dice que nadie puede prestar el servicio sin estar concesionado (...) Nosotros no criticamos las aplicaciones, estamos en contra de las personas que prestan el servicio en vehículos particulares sin estar concesionados", precisó.González Rivera comentó que mientras los taxistas deben pagar por la concesión, rotular las unidades, tener un seguro que cubra a los pasajeros y tomar capacitaciones, los privados quieren movilizar a las personas sin cumplir con todo ello."Todos los que quieran prestar el servicio público, hay concesiones, adelante, que se vengan, y que compitamos igual, en las mismas condiciones (...) Reireró, no estamos en contra de esas aplicaciones, sino de quién las utiliza con vehículos particulares para prestar el servicio", sostuvo una vez más.Sobre los taxistas que prestan el servicio colectivo, y que también han sido denunciados por los concesionarios de camiones urbanos por no estar permitido; refirió que si alguno de sus compañeros está incurriendo en esta práctica ilegal, también debe enfrentar las consecuencias legales porque están contra de violentar derechos de otros transportistas.