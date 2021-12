A pesar de que el alcalde de Teocelo Mario Chama se comprometió a cumplir con el pago del aguinaldo y otras prestaciones a los trabajadores de confianza, hasta esta tarde no habían recibido este beneficio de ley.De acuerdo a los empleados, sería este 30 de diciembre cuando el Ayuntamiento les entregaría este recurso, sin embargo, no fue así.Y es que agregaron que además del aguinaldo, se les debe también su quincena a empleados de distintas áreas, agentes municipales y ediles.“Hasta las 3:30 de este 30 de diciembre aún no han pagado, ni aguinaldo ni quincena”, acotó uno de los trabajadores.