Pese a prórroga, SAT no soluciona problemas con factura 4.0: CANACO

Si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) postergó la aplicación del CFDI 4.0 después del 31 de marzo de 2023, continúan sin solución los problemas de implementación de dicho modelo, observó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez.“Nos están dando 3 meses de respiro, sin embargo, los problemas de implementación y tan es así que nos están dando esta prórroga”, dijo el dirigente del comercio local.Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) 4.0 entrará en vigor después del 31 de marzo del 2023 para que las personas físicas y morales, puedan contar con el nombre, razón o denominación social, el código postal del domicilio fiscal y el uso del comprobante que exigen las disposiciones fiscales.El ente impositivo proyectó que los CFDI 3.3 y 4.0 “convivieran” hasta el 31 de diciembre del 2022, pero Hacienda decidió ampliar esta prórroga el pasado lunes.“Estas prórrogas han surgido a partir del clamor empresarial, la CONCANACO hemos estado pugnando de que retrasemos esta parte porque la implementación es compleja, los sistemas de información que generan esta forma de facturación no han podido estar listos ni siquiera en un año”.Esto a raíz de los cambios que han habido, y el comercio no estaba preparado para dicha transición.“La mayoría, las MIPYMES no tenemos todavía un sistema adecuado y por eso son las prórrogas”.Dijo que en un año de implementación los contribuyentes detectaron errores a la hora de implementar la nueva CFDI, y aunque se le dio aviso al SAT de estos, continúan sin resolverse estos errores.“Como comerciantes lo que vemos es un error, la cuestión es al interior de los sistemas, la conectividad de los sistemas comerciales, es técnico, son errores en la implementación”.