Pese a protestas, programas de la 4T “nunca pararán”

Tras la "toma" de la Delegación del Bienestar por parte de trabajadores sindicalizados, el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara supervisó el reinicio de actividades en el inmueble federal durante la tarde de este viernes."Fue un tema nacional. Que bueno que a la 1:40 (13:40 horas) llegaron a un acuerdo porque nosotros no paramos la operación, que eso es lo más importante. Simbólicamente claro que es nuestro edificio y nos importa que la gente sepa que los programas nunca paran y no pararán porque no somos de escritorio, somos de territorio".Dijo que durante este día continuó la atención del Bienestar en más de 20 mil comunidades del estado de Veracruz, con la operación de Becas Benito Juárez, Producción para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y las Fuerzas de Seguridad."Los trabajadores (de Bienestar) tienen derecho a la huelga pero para todo hay formas, tienen que hacer un pliego petitorio, emplazar... con el cierre de instalaciones previmos que se quedaba detenida la operación".Destacó que este sábado cierra la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Las Minas, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlan, y el lunes 16, en Tlacolulan, Tlalnehuayocan, Tonayan y Villa Aldama para el sector desde los 12 años de edad.