Pese a protestas, tianguis de Mendoza permanecerán cerrados

“Ninguna medida de manifestación o presión estará por encima de la salud y vida de los mendocinos. Camerino Z. Mendoza no bajará la guardia en las acciones de prevención, menos cuando en la región del valle de Orizaba el número de casos positivos y sospechosos de covid-19 va en aumento”, afirmaron integrantes del Comité de Salud y Protección Civil del Ayuntamiento, tras la manifestación que un grupo de tianguistas del estado de Puebla, Nogales, Río Blanco y otros municipios de la zona centro del Estado.



La medida de cancelar desde el pasado mes de mayo la instalación de tianguistas los días martes, sábado y domingo para la venta de ropa, enseres domésticos, herramientas, entre otros productos que no son de primera necesidad, generó molestia entre los comerciantes foráneos, quienes se manifestaron este día con una marcha.



Integrantes del Comité sostuvieron una breve entrevista con los comerciantes, acordando sea una representación de cinco lideres quienes el próximo viernes se reúnan con integrantes del Comité de Salud y Protección Civil, para dialogar en torno al tema del comercio semifijo y se determine lo conducente.



Cabe mencionar que de acuerdo a las cifras que maneja la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, la semana inició con un registro de 200 casos de Covid-19 en 14 municipios de la región del valle de Orizaba, considerando el Gobierno Federal a través de sus dependencias sanitarias que el pico de contagios sería del 15 al 29 de junio del presente año.



Al no existir las condiciones de seguridad para la venta de ropa, enseres domésticos, herramientas para el hogar y otros productos que no son de primera necesidad y que son comercializados por un flujo de comerciantes provenientes de otras latitudes, el viernes próximo se estaría en condiciones de retomar el dialogo.