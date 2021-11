Buen día:Le expongo mi caso.Mi nombre es Leonor L. R., tengo 69 años y no me pueden resolver de mi pensión de Bienestar en Xalapa, Veracruz.No sé qué debo hacer para lograr que me den el apoyo, pues lo solicité desde mayo de 2020 y por alguna razón me ha tocado que no hay nada para mí.Siempre que asisto a preguntar me dan largas. Hoy sigo aquí esperando una respuesta, quizá la misma de siempre. Pero aún sigo esperando.Recibí una tarjeta desde el 13 de mayo de 2020 y nunca he tenido algún deposito, ¿dónde fue la falla? No lo sé.Sólo estoy decepcionada del sistema que me tocó.