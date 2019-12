Pese a que le dictaron prisión preventiva, agresor de mujer está libre, acusan

La joven Amayrani D. exigió a las autoridades una explicación pues el sujeto que la agredió brutalmente el pasado 2 de noviembre, en su hogar, sigue libre pese a que el juez le dictó seis meses de prisión preventiva.



Al respecto, Areli, hermana de la afectada, dio a conocer que el 18 de diciembre fue la audiencia con el juez Mario Vivanco Gastelo, que fue quien solicitó prisión preventiva por seis meses como medida cautelar para el agresor; no obstante, éste sigue en libertad.



Explicaron que ese mismo 18 de diciembre, el señalado Julio César “N” salió caminando de los juzgados y se retiró a su hogar.



Por esta razón, la agraviada dice que teme por su vida pues a su agresor no lo conocía y pese a ello, irrumpió en su casa y la golpeó de manera brutal sin motivo alguno.



"Tras dar muchas vueltas, la semana pasada hubo una audiencia. El juez dictó prisión preventiva para salvaguardar la integridad de mi hermana. No sabemos qué pasó. El agresor salió caminando con su abogado pese a que tenía que ser remitido al CERESO de manera inmediata", añadió Areli.



A nombre de Amayrani Domínguez, recordó que el 2 de noviembre, este hombre ingresó a su hogar tras forzar la entrada, la golpeó y dejó severos daños en su cráneo, por lo que tuvo que ser suturada en seis ocasiones, además le rompió la nariz y un diente.