Pese a que mercados de Orizaba no cerraron, venta de pollo bajó hasta un 60%

Aunque los mercados de Orizaba no se han cerrado, sino que operan con sus medidas preventivas por el COVID 19, los comerciantes de pollo aseguraron que sus ventas han bajado hasta en un 60 por ciento.



Indicaron que no ha habido un aumento significativo en el costo de este alimento que es básico en la dieta del mexicano, sin embargo, menos gente lo está comprando. Y es que comentaron que debido a las medidas que se han instruido por parte del Gobierno Federal y municipal, es que menor población visita los zocos.



De igual forma dijeron que ya han resentido económicamente los estragos que trae consigo esta epidemia que empieza azotar al país. "Estamos en la fase 2 y ya nos está yendo mal; el panorama es muy obscuro para la fase 3".



Los locatarios expresaron que han tomado como medida de prevención el uso del cubrebocas, además que es una obligación cumplir con el uso de este artículo sanitario, pues de lo contrario saben que serían acreedores a multas.



"Si de por sí no tenemos venta, imagínese qué sería de nosotros que tuviéramos que estar pagando cientos de pesos por no acatar la disposición del cubrebocas, por eso si usted observa la mayoría de nosotros, por no decir que todos, usamos nuestro cubrebocas. Y es que tampoco queremos perder la poca clientela que podamos tener".