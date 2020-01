El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), se comprometió a resguardar con distintas corporaciones el evento “Jarochazo 2020” en su ruta por el municipio de Coatepec, mismo que inició este viernes.Lo anterior, luego de que el Ayuntamiento señalara que no tenía conocimiento de esa actividad y del rechazo de los pobladores de distintas localidades pues el paso de los vehículos todo terreno daña las zonas protegidas naturales de esa región Al respecto, el director de Gobernación, Javier Cruz Ortega, dijo que luego de una reunión con personal del Gobierno del Estado, se acordó que habrá respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito del Estado y la Secretaría de Protección Civil para que el evento se efectuara con normalidad.“Se está llevando a cabo en estos momentos, cuenta con el respaldo de Seguridad Pública del Estado, Tránsito del Estado y Protección Civil, Gobierno del Estado es quien se está haciendo cargo del operativo. Sólo este día pasarán por Coatepec, van a entrar a Briones y saldrán a la una de la tarde de esa zona y a las 2 comerán las truchas del Tío Yeyo y de ahí se van para Xico”, detalló.Aseguró que los vecinos siguen inconformes por la situación, no obstante, ante la premura del evento que está respaldado por Gobierno, accedieron a que se lleve a cabo.En este sentido, el funcionario municipal indicó que el siguiente miércoles mantendrán una reunión más para verificar que no se causen daños a la zona así como a la fauna de esa región, que incluyen las localidades de Cinco Palos, Cuauhtémoc, Consolapa y Briones.“Está llevándose a cabo con normalidad, ayer llevamos a cabo una reunión y se llegó a un acuerdo con los agentes municipales de la zona, para tratar de regular estos eventos y el miércoles de la siguiente semana se llevará a cabo una reunión operativa para analizar los probables daños que puedan ocasionarse”.“Están inconformes pero aceptaron, vienen participantes de otros Estados, ya no se podía cancelar. Si se encuentran daños, el organizador se comprometió a arreglarlo, es particular pero está respaldado por el Gobierno del Estado”, finalizó.