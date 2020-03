Pese a recomendaciones por Coronavirus, paseantes llegan a playas de Veracruz y Boca

Las playas de la conurbación Veracruz-Boca del Río siguen abiertas al público al no girarse restricciones al respecto por parte del Gobierno Federal o Estatal.



Al respecto, Alfonso García Cardona, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, mencionó que las playas están abiertas y admitió que el fin de semana hubo una importante afluencia turística.



"Los guardavidas están en sus puestos y de momento no tenemos la indicación por parte de Gobierno Federal o Estatal de que se invite a las personas a retirarse", dijo.



Señaló que están a la espera de que el Gobierno Estatal o Federal gire órdenes al respecto para proceder con el retiro de turistas o el cierre de playas.



Sin embargo, exhortó a la población a no acudir a estos lugares pues deben evitarse las aglomeraciones de personas para disminuir la posibilidad de contagiarse de COVID-19.



"No se ha restringido o no ha habido la indicación para la zona de playas. Pero aquí sería tomarlo de manera personal y responsable, que si me están pidiendo que no salga de casa pues obviamente no salir a estos lugares de esparcimiento, plazas, parques, centros comerciales y playas", agregó.



Por su parte, el director de protección civil de Boca del Río, Andrés Escalera Pavón, mencionó que están en la misma situación que Veracruz, a espera de que el Gobierno Federal o Estatal les den indicaciones.



"No, nosotros no hemos hecho eso. Estamos a la espera de que Gobierno del Estado y Gobierno Federal den la indicación para poder actuar en ese sentido. Vamos a recomendar a la gente que tengan gel antibacterial y tomen precauciones al respecto", refirió.



Durante un recorrido por las playas, se constató la presencia de turistas y locales, quienes tomaron la cuarentena como puente vacacional y disfrutan del sol y del mar sin preocupaciones.