Pese a recorte, CONAFOR garantiza atención a incendios forestales

A pesar del posible recorte al presupuesto operativo, el suplente legal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Héctor Mota Velazco, garantizó la continuidad de las actividades esenciales, entre éstas la atención de incendios, a las contingencias ambientales de sanidad y los programas no resultarán afectados.



"Las actividades de la CONAFOR no se detienen", sostuvo.



Lo anterior, luego de que el Gobierno Federal anunció un recorte del 75 al presupuesto operativo, entre estos, el relacionado al sector ambiental de México.



"Ese ajuste al presupuesto es de todas las dependencias federales. Estrictamente no tengo el dato o el monto que aplique para la dependencia", dijo.



Agregó que la dependencia implementó reuniones virtuales con el Consejo Estatal Forestal y con los beneficiarios de programas de apoyos y redujo los recursos por viáticos.



"Esto implica que tendremos que movilizarnos un poco menos pero sin dejar de atender".



De hecho, derivado de los programas de CONAFOR, se desarrollarán cursos de derechos y obligaciones de los beneficiarios y estos se realizarán en Las Choapas, Banderilla, Catemaco, Uxpanapa, Perote, Huayacocotla y Orizaba, bajo las medidas de sana distancia y medidas de prevención.



"Con pequeños grupos y filtros sanitarios pero no vamos a dejar de atender al beneficiario. Entonces, hay un ajuste y los ajustes implican eso, privilegiar las actividades y lo que estamos haciendo".