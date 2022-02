Pese a reiterada petición, Alcaldía de Emiliano Zapata no repara luminaria, denuncian

Buen día:Escribo para solicitar por este medio esperando que las autoridades ahora sí me hagan caso, ya que tiene tiempo que solicité la reparación de luminarias del fraccionamiento La Pradera, en el municipio de Emiliano Zapata.Desde la administración pasada he estado enviando correos, vía telefónica, vía Twitter y nadie acude a repararla.La última vez que me comuniqué llamé y tuve la fortuna de que me contestaran. Me aseguraron que ya pasarían el reporte para que fuera reparada pero hasta la fecha sigue igual, apagada.Esto ha ocasionado reunión de malvivientes entre condominios. En ocasiones dejamos focos prendidos pero aun así no abastece para aclarar un poco, ya que la altura de los condominios obstruye esa poca luz.La luminaria se encuentra en condominios Almendros, entre el número 3 y el 6.Ojalá ya acudan a repararla, pues ha habido asaltos y con portación de arma. No esperemos que haya otro asalto o en caso extremo que lleguen a matar a alguna persona.Hago un llamado al Alcalde para que esté más al pendiente de las peticiones de los ciudadanos.Por su atención al presente escrito les reitero mi más sincero agradecimiento.Atentamente, C. Ana Morales.