Pese a resolución de la SCJN, regidores de Mixtla de Altamirano no han sido restituidos

La regidora única del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Valeria Temoxtle, señaló que, hasta este 8 de mayo, los ediles de este municipio no han recibido notificación alguna para ser restituidos en el cargo, como fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Recordó que el pasado 25 de abril, el máximo órgano de justicia del país publicó la sentencia emitida por la Primera Sala, en donde se ordenaba la restitución de poderes en ese municipio, por determinar que la desaparición de poderes dictada por el Congreso, lo mismo que la intervención de la tesorería, habían sido un acto ilegal.



A pesar de ese dictamen, el Congreso local incumplió con la restitución de poderes, a pesar de que, de nueva cuenta, el pasado 5 de mayo el presidente de ese órgano reiteró la determinación y dio un plazo de 24 horas para proceder, de lo contrario, la presidenta del Congreso local caería en desacato y podría ser puesta a disposición de un juez federal por abuso de autoridad, conforme a la ley.



A pesar de esas advertencias, a la fecha los ediles no han recibido ninguna notificación para retomar sus funciones, en tanto que en el Palacio Municipal siguen en funciones los integrantes del Concejo Municipal que encabeza Crispín Sánchez Hernández.



Valentina Temoxtle dijo desconocer por qué “el Congreso no ha cumplido con la sentencia de la Suprema Corte”.



Pobladores de Mixtla, por su parte, indicaron que los integrantes del Concejo siguen en funciones y apoyando de lleno la campaña de la hermana del presidente del Concejo a la alcaldía, actividades en las que dijeron “se reparten despensas, dinero, los agentes municipales obligan a la gente a asistir a las campañas masivas sin respetar los protocolos de seguridad y los amenazan con que si no votan por MORENA no habrá obras para sus comunidades”.